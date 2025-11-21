Эксперт Рар: премия мира имени Льва Толстого может стать альтернативой Нобелевке

Председатель Евразийского общества считает, что Нобелевская премия мира уже давно потеряла свое значение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Международная премия мира имени Л. Н. Толстого может и должна стать альтернативой утратившей свое значение Нобелевской премии мира. Такое мнение выразил политолог, председатель Евразийского общества Александр Рар.

"Хочу сказать в своем кратком выступлении, что премия Толстого может и должна стать альтернативой для Нобелевской премии мира, которая, в принципе, потеряла свое значение уже достаточно давно", - сказал он на круглом столе в ТАСС "Роль Международной премии мира имени Л. Н. Толстого в консолидации международной общественности вокруг идей сохранения мира".

"Нужно признать, что Нобелевская премия [мира] вручалась по чисто западно-политическим соображениям тому или иному политику и, в принципе, такого эффекта, как она имела раньше, для действительно мира на земном шаре уже, к сожалению, должен сказать, не имела и не имеет", - отметил политолог.