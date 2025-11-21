Показы "На крыльях - 2026" пройдут в рамках соревнований Кубка защитников Отечества

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Конкурс "На крыльях" в следующем году войдет в программу межрегиональных соревнований Кубка защитников Отечества, который пройдет в четырех федеральных округах. Такое решение позволит привлечь больше участников к показам адаптивной одежды, заявила статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в рамках IV Международного форума "Содружество моды".

"Важным шагом в развитии инклюзивной моды стал Международный конкурс "На крыльях", который в этом году объединил дизайнеров из семи стран. В декабре мы запускаем новый конкурс, который со следующего года будет проходить в рамках межрегиональных соревнований "Кубок Защитников Отечества". Он пройдет в четырех федеральных округах с завершающим показом в финале Всероссийского Кубка в конце 2026 года. Это станет следующим этапом развития инклюзии в стране и поможет сделать адаптивную одежду востребованной частью модной индустрии", - сказала Цивилева.

Она отметила, что вовлечение ветеранов СВО в активную жизнь и продвижение адаптивной одежды как неотъемлемой части индустрии моды и общественной жизни являются основными целями фонда "Защитники Отечества".

"Приглашаем к участию производителей, дизайнеров, модельеров и наших героев. Такие инициативы поднимают общество на совершенно другой уровень. Мы готовы объединять усилия, чтобы создать пространство, где инклюзивная мода будет не узкоспециализированной нишей, а частью повседневной жизни миллионов людей", - добавила замминистра обороны.

Конкурс "На крыльях" проводится для содействия развитию рынка адаптивной одежды. Инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин. Впервые конкурс состоялся в 2022 году в Кузбассе.