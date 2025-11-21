В Кочубеевском округе на Ставрополье высадят свыше 10 тыс. деревьев

В рамках первого этапа проекта в селе Кочубеевском посадили 156 зеленых кленов

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. новых деревьев планируют высадить в ближайшие несколько лет в Кочубеевском округе Ставропольского края в рамках нацпроекта. Об этом сообщил журналистам временный исполняющий полномочия главы муниципалитета Олег Борзов.

"Мы планируем посадить около 10 тыс. деревьев, сделав наш округ самым зеленым сельскохозяйственным округом страны",- сказал Борзов, напомнив, что столь масштабных акций в округе не проводилось последние 40 лет.

Он рассказал, что в рамках первого этапа проекта в окружном центре - селе Кочубеевском - высадили 156 зеленых кленов. "Выбор на это дерево пал не случайно: мы получили рекомендации по выбору растений в Ставропольском государственном аграрном университете, а также в краевом ботаническом саду, после чего открытым голосованием из нескольких вариантов жители выбрали именно клен", - заметил Борзов. Также в ближайшее время в районе местной спортплощадки планируется высадить несколько сотен катальп.

Во всех мероприятиях, заметил он, обязательно участвуют почетные жители округа, участники СВО и юные жители. При этом у каждого растения есть свой номер, за которым закреплен ответственный человек. "Всем высаженным деревьям будет обеспечен уход в соответствии с рекомендациями питомника, все деревья "на гарантии" и в случае, если саженец не приживется, он будет заменен на другой", - подчеркнул Борзов.

Всего на территории Кочубеевского округа расположено 50 населенных пунктов и, как ожидается, в каждом из них будут высажены новые деревья. "Реализуемый проект ведется в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", - заключил Борзов.