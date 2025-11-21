Более 7 тыс. приморских бизнесменов прошли программы центра "Мой бизнес"

В Приморье также действуют финансовые меры поддержки для предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. предпринимателей в Приморском крае прошли программы обучения в рамках господдержки центра "Мой бизнес". Об этом на пресс-конференции в информационном центре "ТАСС Дальний Восток", посвященной развитию и реализации федерального проекта "Выбирай свое!" в Приморском крае, сообщил генеральный директор центра "Мой Бизнес" Иван Машунин.

"Приморские, местные производители - это ключевой, скажем так, клиент для мер поддержки. И наша задача - увеличивать их выручку, помогать им продавать свою продукцию, находить новых партнеров, новые каналы коммуникации, увеличивать присутствие как и на внешних рынках, то есть это поддерживать в сфере экспорта, так и продвигать нашу продукцию на другие регионы России, выводить их на федеральный уровень. Здесь мы видим несколько, скажем так, направлений, которые являются ключевыми для поддержки. Первое, это самое главное, повышение компетенции бизнеса. Через наши программы центра "Мой бизнес" прошло более 7 тысяч предпринимателей", - сказал он.

Как добавили в пресс-службе, 7 тыс. предпринимателей прошли только обучающие программы в 2024-2025 годах. Общее число субъектов МСП, получивших меры поддержки центра "Мой бизнес" только в 2025 году, составляет практически 14 тыс. человек.

Машунин подчеркнул, что в Приморье также действуют финансовые меры поддержки для предпринимателей. "В первую очередь это микрозаймы фонда развития Приморского края, которые до 5 миллионов рублей до 3 лет, и средняя ставка там порядка 7% годовых. Важно, что невзирая на рост ключевой ставки, в Приморском крае в рамках льготных государственных микрозайм сохранилась такая достаточно подъемная ставка для предпринимателей. И, конечно, есть субсидирование. К примеру, по линиям Минэкономразвития есть несколько видов грантов в 2 миллиона рублей, 3 миллиона рублей", - отметил он.

О центрах "Мой бизнес"

Центры "Мой бизнес" - часть системы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая создается в каждом регионе России. Она призвана помочь людям в открытии и развитии своего дела. Например, в центрах "Мой бизнес" можно создать компанию в формате "одного окна", проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству.