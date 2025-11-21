Глава Рособрнадзора назвал условие для отмены ЕГЭ

Анзор Музаев отметил, что для этого должна появиться достойная альтернатива

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Возможность отменить ЕГЭ может появиться лишь в том случае, если ему будет предложена достойная альтернатива. На данный момент такой замены нет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на Всероссийском форуме учителей естественно-научных предметов.

"Любимый вопрос: отменят ЕГЭ или нет? <...> Я всегда говорю: отменят, если предложат что-то взамен. Взамен предложить пока никто ничего не может", - сказал он.

Музаев также отметил фразу президента РФ Владимира Путина, который говорил, что у ЕГЭ есть свои минусы и экзамен надо совершенствовать. По его словам, без этого ЕГЭ быстро устареет. Глава Рособрнадзора отметил, что пока экзамен совершенствуют, его не отменят.

Мероприятие организовано по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Российским обществом "Знание" и Фондом развития Физтех-школ и ФГБНУ "Институт содержания и методов обучения им. В. С. Леднева".