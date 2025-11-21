В Кировской области учредили почетное звание "Заслуженный деятель науки"

Оно будет присваиваться научным и научно-педагогическим работникам с 2026 года

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области учредили почетное звание "Заслуженный деятель науки", оно будет присваиваться научным и научно-педагогическим работникам с 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 2026 года в Кировской области будет присваиваться почетное звание "Заслуженный деятель науки Кировской области". На него смогут претендовать научные и научно-педагогические работники научных, образовательных организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального образования, а также иных организаций, осуществляющих соответствующую деятельность в регионе", - говорится в сообщении.

Награду планируют вручать за личные заслуги в разработке приоритетных направлений науки и техники, технологий, способствующих лидерству региона в научном мире, создание особо ценных трудов в области науки и техники, успешное внедрение и использование научных достижений, открытий или изобретений в производстве на предприятиях и в учреждениях Кировской области, организацию и развитие научных школ, воспитание и подготовку научных кадров региона.

Претенденты должны иметь ученую степень кандидата наук или доктора наук, не менее 15 лет стажа научной или научно-технической деятельности в регионе, а также наличие поощрений от региональных органов государственной власти. Лицам, удостоенным почетного звания, будут вручать удостоверения и нагрудные знаки.