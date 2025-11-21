Кабмин выделит Курской области 145,5 млн рублей на выплаты операторам ЖКХ и ТКО

Из-за отселения девяти муниципалитетов приграничья, в других районах области вырос объем твердых коммунальных отходов, нагрузка на регионального оператора возросла

КУРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направит Курской области из резервного фонда 145,5 млн рублей для компенсации расходов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и компенсации операторам ЖКХ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Деньги (145,5 млн рублей - прим. ТАСС) пойдут на компенсацию расходов по вывозу твердых коммунальных отходов. Из-за отселения девяти муниципалитетов приграничья, в других районах области вырос объем ТКО, нагрузка на регионального оператора возросла. <…> Кроме того, в приграничных районах, где сейчас не живут люди, мы приостановили начисление платы за коммунальные услуги. Средства из резервного фонда позволят компенсировать региональному оператору часть затрат", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что тема компенсации не раз обсуждалась с министром строительства и ЖКХ России, Правительство РФ ранее уже оказывало поддержку Курской области, напомнил Хинштейн.