Grok назвал Маска величайшим человеком в истории

В ответ он назвал себя "толстым кретином"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Чат-бот Grok Илона Маска считает своего создателя величайшим человеком в истории. Эксперты подозревают, что благожелательное отношение к предпринимателю может быть запрограммированным, пишет газета The Washington Post.

Многочисленные пользователи X, в которую встроен чат-бот, в четверг обратили внимание, что Grok склонен позитивно отзываться о Маске. В частности, он называет его "ослепительно красивым", "стройным и атлетично сложенным" и считает, что у Маска "интеллект гениального уровня". Журналисты издания проверили чат-бот самостоятельно и получили схожие ответы.

"Они (ответы чат-бота - прим. ТАСС) заставили экспертов вновь забеспокоиться, что Grok, одна из версий которого была одобрена для реализации государственного контракта, может быть запрограммирована на то, чтобы преподносить своего владельца и его личные взгляды в выгодным свете", - пишет издание.

Помимо прочего, пользователи просили Grok оценить одинаковые утверждения, которые сначала приписывались Маску, а затем его конкуренту Биллу Гейтсу. Чат-бот соглашался в первом случае, во втором лишь частично. Некоторые пользователи доводили беседы с Grok до абсурдных утверждений, что физическая форма у Маска лучше, чем у профессиональных спортсменов, в том числе баскетболиста Леброна Джеймса.

В итоге внимание на активность пользователей обратил внимание сам Маск. "Grok, к сожалению, путем манипуляции с использованием враждебных инструкций заставили говорить абсурдно позитивные вещи обо мне. Во избежание недоразумений: я толстый кретин", - написал Маск, сопроводив сообщение смеющимся смайликом.