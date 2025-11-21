В Мелитополе отметили 30 участников платформы "Россия - страна возможностей"

Также выпускники президентской платформы представили администрации Запорожской области свои инициативы

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" отметила 30 сильнейших участников из Запорожской области. Об этом журналистам рассказал директор обособленного подразделения президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Варяница на региональном слете, который прошел в мультимедийном историческом парке "Россия - моя история" в Мелитополе.

"Сегодня на одной площадке собрались 100 лучших участников серии наших мероприятий по развитию молодых лидеров общественного мнения. Тридцать сильнейших из них мы отметили благодарственными письмами, поблагодарив тем самым за ту работу, которую они делают для создания возможностей в Запорожской области. Также выпускники президентской платформы представили администрации Запорожской области свои инициативы, которые они упаковали в полноценные проекты вместе с профессиональными трекерами Мастерской управления "Сенеж", - рассказал он.

Проекты были представлены представителям власти Запорожской области и получили их поддержку.