Глава ФАДН отметил важность единства народов России в условиях СВО

Это фактор обеспечения безопасности и устойчивости страны, как это было и в период Великой Отечественной войны, отметил руководитель агентства Игорь Баринов

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Единство и дружба многонационального народа РФ в условиях специальной военной операции стали ключевым фактором обеспечения безопасности и устойчивости страны, как это было и в период Великой Отечественной войны. Такое мнение на полях патриотического форума "Разные судьбы - Победа одна" в Сочи выразил руководитель Федерального агентства по делам национальностей, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Игорь Баринов.

"Дружба народов стала той национальной идеей, которая обеспечила победу советского народа в Великой Отечественной войне. Так же и в настоящее время, в условиях СВО, единство многонационального российского народа имеет ключевое значение для безопасности и устойчивости нашего государства", - сказал Баринов.

Он отметил, что коллективный Запад развернул масштабную агрессивную информационную кампанию для разрушения единства народов России и ее нравственных основ, а также для искажения исторической памяти, в первую очередь у молодого поколения. В таких условиях, считает Баринов, Россия должна продолжать "системную работу по историческому просвещению и борьбе с фальсификацией истории".

Ежегодный патриотический форум "Разные судьбы - Победа одна" проходит 21 ноября в Сочи. Он дал старт циклу мероприятий Всероссийского проекта "СВОи". Ключевой темой форума в этом году стала историческая память и преемственность поколений. Организатором форума является Дом народов России, его поддержали ФАДН России, Союз армян России, власти Краснодарского края и города Сочи.