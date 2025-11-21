В Кузбассе число детей на карантине из-за ОРВИ и пневмонии выросло втрое

Против гриппа в регионе привиты 1,1 млн человек

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Почти 600 детей в детских садах и школах отправили на карантин в связи с распространением ОРВИ и внебольничной пневмонии в Кемеровской области. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования Кузбасса.

Две недели назад в ведомстве сообщали, что приостановлена деятельность одного детского садов, а также восьми групп в восьми детских садах для 208 детей. При этом классов и школ на карантине не было.

"Приостановлена деятельность одного детского сада (54 ребенка) в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, 26 групп в 21 детском саду в 11 территориях приостановлена деятельность (518 детей)", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что ограничения затронули города Анжеро-Судженск, Киселевск, Новокузнецк, Тайга, а также Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Таштагольский, Тисульский, Яйский и Яшкинский районы. Также на дистанционное обучение переведен один класс из 26 детей в школе Яшкинского района.

По данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе зарегистрировано 10,6 тыс. случаев ОРВИ, что в 1,6 раз выше показателя предыдущей недели. Против гриппа в регионе привиты 1,1 млн человек (45,45% населения).