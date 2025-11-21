ФАДН: солдаты ВСУ не знают о подвигах дедов из-за идеологической "перепрошивки"

Глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов указал, что против России тоже предпринимается много попыток подрыва духовно-нравственных основ

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Пленные военнослужащие Вооруженных сил Украины ничего не знают о своих дедах, которые воевали против нацизма в годы Великой Отечественной войны. Это стало результатом идеологической "перепрошивки", которую провели в отношении украинского общества, заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов на патриотическом форуме "Разные судьбы - Победа одна".

"Буквально на днях у меня были участники специальной военной операции и рассказали такую историю. Пленным вэсэушникам, … конкретным людям, они [участники СВО] поднимают истории их дедов. И представляете, как быстро перекодировали, перепрошили огромную на момент распада Советского Союза [страну]. 80-миллионная страна была, самое крупное государство в Европе. И вот пленные вэсэушники уже не знают ничего о подвигах своих дедов. Для них это было просто открытием. Со слезами на глазах они узнавали, смотрели на фотографии своих дедов, которые сражались на этой же земле и освобождали от фашистов", - сказал Баринов.

Глава ФАДН отметил, что сегодня в отношении России тоже предпринимаются многочисленные попытки подрыва духовно-нравственных основ. "Одним из способов такого деструктивного воздействия является фальсификация истории, которая приводит к искажению исторической памяти, разрушает нравственные основы, в первую очередь, у молодого поколения", - отметил Баринов.

Ежегодный патриотический форум "Разные судьбы - Победа одна" проходит 21 ноября в Сочи. Он дал старт циклу мероприятий Всероссийского проекта "Свои". Ключевой темой форума в 2025 году стала историческая память и преемственность поколений. Организатором форума является Дом народов России, его поддержали ФАДН России, Союз армян России, власти Краснодарского края и города Сочи.