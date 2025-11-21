В конкурсе Росатома победили солдатская династия, волонтеры и поисковики

Госкорпорация организовала соревнование "Победа в сердцах поколений"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Военная династия из Нововоронежа, поисковики из этого же города и волонтеры из Курчатова заняли первые места в конкурсе "Победа в сердцах поколений", организованном госкорпорацией "Росатом" проекта "Семейные традиции династий атомных городов. Защитники Отечества". Об итогах конкурса было объявлено на пресс-конференции в ТАСС.

Конкурс проводился по трем номинациям: "Династия защитников Отечества", "Надежная поддержка и опора" и "Патриотическое воспитание и историческая память". Было подано 153 заявки из 35 городов присутствия предприятий и организаций Росатома от Волгодонска до Краснокаменска и от Усолья-Сибирского до Мурманска. Участники конкурса представили более тысячи фото и видеоматериалов, информацию более чем о 100 социальных проектах патриотической направленности.

В номинации "Династия защитников Отечества" первое место заняла династия Костыриных-Сыромятниковых из города Нововоронеж. История этой семьи начинается с простого солдата Митрофана Костырина, участника Первой мировой войны, полного Георгиевского кавалера. Георгия I степени ему вручал император Николай II. Его потомки участвовали в Великой Отечественной войне, служили в Вооруженных силах СССР, России, силовых структурах, один из них возглавлял службу безопасности Нововоронежской АЭС. Сегодняшнее поколение семьи служит Родине на дальневосточной заставе, в медицине.

В номинации "Патриотическое воспитание и историческая память" первое место занимает поисковый отряд и военно-исторический клуб "Пересвет", также из Нововоронежа. За 17 лет работы отряда "Пересвет" торжественно захоронены останки около 300 советских солдат, имена 11 из которых удалось установить. За предыдущие четыре года удалось вернуть в семьи ветеранов более 10 утерянных орденов и медалей. В Нововоронеже создан музей отряда "Пересвет".

В номинации "Надежная поддержка и опора" первое место заняла организация АО "НИКИМТ-Атомстрой" из города Курчатов Курской области. С первых дней спецоперации ее сотрудники объединились, чтобы помочь, начали готовить теплые вещи и посылки, разработали и поставили бойцам уникальные печи-"буржуйки", более тысячи скоб для блиндажей, металлический вагончик. Во время боев в Курской области волонтеры помогали раненым в больницах, меняли трубы в госпитале, семеро из них участвовали в обороне области, 85 строили фортификационные сооружения, 32 волонтера ушли на СВО.

"Наша отрасль является ровесницей исторического события - Победы нашей страны. И именно сейчас все наши города точно так же объединены поддержкой участников СВО, и более 60 тыс. волонтеров - это тоже является кодом и культурой наших работников. И поэтому нам, конечно, хотелось отметить их вклад, собрать лучшие истории, лучшие практики с тем, чтобы это стало достоянием наших городов и тем, что объединяет всех нас", - рассказала заместитель генерального директора ГК "Росатом" по персоналу Татьяна Терентьева.