Порядок получения противоопухолевой вакцины станет известен позднее

По словам главного онколога Минздрава Андрея Каприна, препарат "Неоонковак" создавался на основании индивидуального генетического профиля опухоли конкретного пациента

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Противоопухолевая вакцина на начальном этапе может применяться в комбинации с иммунотерапией у взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи, порядок получения персонализированной вакцины будет известен позднее. Об этом сообщил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"На начальном этапе "Неоонковак" может применяться у взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической меланомой кожи - в комбинации с иммунотерапией. <...> Мы находимся у истоков нового направления и движемся по нему последовательно и осторожно. Порядок получения персонализированной мРНК-вакцины будет подробно разъяснен позже - мы обязательно сообщим об этом дополнительно", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам врача, вакцина создавалась на основании индивидуального генетического профиля опухоли конкретного пациента. Как отметил Каприн, задача препарата - "научить" иммунную систему распознавать клетки опухоли и уничтожать их.

Как подчеркнул онколог, до сегодняшнего дня подобные препараты были доступны только для клинических исследований. "Получение разрешения на клиническое применение "Неоонковак" - это результат многолетней системной работы и одновременно начало новой эры в персонализированной онкологии. Мы открываем возможность адресного воздействия на опухоль с опорой на генетические особенности конкретного пациента. Это большой шаг вперед, но мы осознаем масштаб ответственности и будем продвигаться максимально аккуратно и научно обоснованно", - добавил Каприн.

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на клиническое применение двух противоопухолевых вакцин.