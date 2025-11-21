Мединский и замглавы МИД Иванов провели церемонию гашения юбилейной почтовой марки

Мероприятие прошло в Государственном историческом музее в Москве

Редакция сайта ТАСС

© Рамина Рустамова/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов провели церемонию гашения марки по случаю 400-летия со дня рождения главы Посольского приказа XVII века Артамона Матвеева, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в Государственном историческом музее в Москве. Вниманию высокопоставленных государственных деятелей, а также представителей научного и дипломатического кругов была представлена и тематическая выставка, организованная в память о Матвееве, - "Посольских дел оберегатель".