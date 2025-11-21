В "Артеке" собрали рекордный урожай оливок для участников СВО

Урожай составил 262 кг плодов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Юбилейный праздник сбора оливок прошел в пятницу в Международном детском центре "Артек" в Республике Крым. Участники собрали рекордный урожай в 262 кг, который отправят российским военнослужащим на СВО, сообщила пресс-служба центра.

"Артековцы собрали рекордный урожай оливок для участников СВО. За час дружной работы дети собрали 262 кг плодов, которые после переработки в Никитском ботаническом саду будут отправлены российским военнослужащим - участникам специальной военной операции", - сообщили в центре.

Праздник прошел в оливковой роще детского лагеря "Лазурный", которая была посажена ветеранами и сотрудниками "Артека" 15 марта 1997 года в честь 60-летия лагеря. В 2017 году, в день празднования 80-летия "Лазурного", в роще высадили новые саженцы, с 2016 года здесь отмечается праздник сбора урожая.