В Приэльбрусье перезахоронили останки 16 защищавших Кавказ красноармейцев

Останки были найдены поисковиками на ледниках на высоте свыше 3,5 тыс. метров

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Останки 16 красноармейцев, защищавших Приэльбрусье, перезахоронили в селении Терскол в Кабардино-Балкарии (КБР). Их обнаружили поисковики на ледниках Эльбруса на высоте 3,5 тыс. метров, сообщили ТАСС организаторы.

"В Терсколе перезахоронили останки 16 человек. Это красноармейцы, которые участвовали в освобождении Эльбруса и нашли свое последнее пристанище на склонах высшей точки Европы. Останки были найдены поисковиками на ледниках на высоте свыше 3,5 тыс. метров в течение 2023 и 2024 годов. Церемонию приурочили к 80-летию Победы, которое наша страна отмечает в этом году", - сообщила ТАСС руководитель поисковой общественной организации "Мемориал Эльбрус", член Российского военно-исторического общества Фатима Тилова.

Красноармейцев захоронили в братской могиле у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Терскол. Это солдаты роты Гургена Григорьянца.

Впервые акция "Вахта памяти" была проведена в поселке Терскол 30 июля 2013 года в честь 70-летия битвы за Кавказ. Члены поискового отряда и военнослужащие ведут поиски останков советских солдат, оборонявших Кавказ в годы Великой Отечественной войны, на склонах Эльбруса и в районе урочищ Донгуз-Орун, Азау, Терскол, Ирик Чат.

Всего с начала работы отряда общественниками проведено 133 поисковых экспедиции и извлечены останки более 350 бойцов "Заоблачного фронта". Установлены имена свыше 50 красноармейцев. При обнаружении останков проводится судебно-медицинская экспертиза. Поисковики сотрудничают с центральным архивом Минобороны, откуда был получен именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава частей Красной Армии, участвовавших в боях за освобождение Приэльбрусья.

Битва за Кавказ

Битва за Кавказ - одна из важнейших страниц истории Великой Отечественной войны. Началась в июле 1942 г. У фашистов была задача захватить топливные ресурсы Советского Союза и открыть путь на Ближний Восток. В ходе битвы была реализованы несколько оборонительных и наступательных операций советских войск. Потери немцев составили свыше 280 тыс. человек. Успехи под Сталинградом и на Кавказе стали началом победного продвижения Красной Армии. На территории Кабардино-Балкарии основные бои развернулись в терском направлении, на высоте 910 м, а самым высокогорным фронтом стал Эльбрус. За героизм и отвагу защитников Родины столица Кабардино-Балкарии удостоена почетного звания "Город воинской славы".