Поисковики России подняли останки 16 тыс. советских солдат в 2025 году

Имена более 660 человек уже удалось восстановить

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Закрытие Всероссийской акции "Вахта памяти - 2025" проходит в Волгограде при участии более 100 руководителей поисковых организаций из 21 региона страны. В 2025 году подняты останки более 16 тыс. советских солдат, из которых уже удалось установить имена более 660 человек, сообщила ТАСС в рамках мероприятия ответственный секретарь "Поискового движения России", депутат ГД Елена Цунаева.

"На сегодняшний день подняли [поисковики] останки более 16 тысяч бойцов и командиров Красной Армии. Это и территория, собственно, европейская [часть РФ], где проходили боевые действия, и территория Дальнего Востока, Сахалин, где закончилась Вторая мировая война, остров Шумшу. Работали в этом году наши ребята еще и в Монголии, и в Республике Беларусь совместно с 52-м отдельным поисковым батальоном вооруженных сил Республики. Установлено более 660 имен", - сказала Цунаева.

Она отметила, что число установленных имен еще может вырасти, поскольку работа по архивам и расшифровке медальонов продолжается. Кроме того, сегодня поисковикам работать стало легче за счет наработанного опыта, поддержке государства и современным технологиям.

"Мы работаем по компьютерным программам, которые позволяют нам привязать аэрофотосъемку, мы используем методы ДНК, мы работаем с Институтом антропологии и этнографии, который помогает нам восстанавливать облик бойцов, даже если мы имя и не знаем бойца. Есть серьезный информационный ресурс Министерства обороны "Память народа", который делает возможным оперативный доступ к большому массиву документов", - отметила Цунаева.

Как уточнил ТАСС заместитель начальника департамента Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, в этом году порядка 50 тыс. человек приняли участие в поисковых работах, проведя более 2 тыс. экспедиций. Он также отметил, что поисковики показывают преемственность поколений, поскольку и взрослые, и молодежь, и школьники занимаются данной деятельностью. А Министерство обороны, как и уполномоченный орган, руководит, помогает и осуществляет информационную поддержку с помощью своих баз данных, помогает поисковикам в поиске родственников, в захоронении и установке памятников.