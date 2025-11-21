МВД сообщили, когда надо подтвердить отсутствие гражданства другого государства

Справка об отсутствии второго гражданства требуется при трудоустройстве на государственную службу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Законодательство РФ не содержит ограничений в вопросе приобретения российским гражданином любого другого гражданства, но иногда нужно подтвердить его отсутствие. Об этом сообщили в миграционной службе РФ.

"Справка об отсутствии второго (двойного) гражданства требуется при трудоустройстве на государственную службу", - сказали в службе.

В МВД добавили, что получить ее можно в компетентных органах иностранных государств, если заявитель или его родители имели или имеют гражданство другой страны.

"Органы внутренних дел РФ в случае направления в их адрес обращения предоставят информацию о подаче гражданином РФ уведомлений о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства, получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание в другой стране", - добавили в миграционной службе.

Согласно закону "О гражданстве Российской Федерации" такая информация может быть запрошена как самим заявителем, так и представителем органа государственной власти. "Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней", - подытожили в ведомстве.