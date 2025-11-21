В Севастополе на Историческом бульваре местный подрядчик возобновит работы

Уже переработан проект благоустройства бульвара, который должен пройти экспертизу и архитектурный совет

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Работы на одном из самых проблемных долгостроев Севастополя - Историческом бульваре - планируется возобновить в 2026 году, единым поставщиком для объекта стало местное госпредприятие, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"По поручению президента Владимира Владимировича Путина, правительством России определен единый поставщик, который приведет в порядок Исторический бульвар. Соответствующее распоряжение накануне подписал председатель правительства РФ Михаил Владимирович Мишустин. Единым поставщиком стало наше государственное предприятие - АО "Севастопольстройпроект", которое теперь будет заниматься подготовкой проектной документации, выполнением инженерных изысканий и строительных работ на Историческом бульваре. <…> С учетом подготовленного проекта мы рассчитываем, что прохождение экспертизы завершится к весне 2026 года, и мы сможем приступить к выполнению основных работ на бульваре", - написал Развожаев.

Он уточнил, что заказчиком при этом выступает ППК "Единый заказчик в сфере строительства". При поддержке федерального правительства уже удалось решить вопрос о дополнительном финансировании в рамках федеральной части госпрограммы развития Крыма и Севастополя.

Губернатор подчеркнул, что городские власти стремятся ускорить процесс. В частности, уже переработан проект благоустройства бульвара, который в ближайшем будущем должен пройти экспертизу и архитектурный совет.

"На бульваре мы восстановим исторические объекты, например, беседку "Грибок", проложим коммуникации, займемся озеленением, освещением, восстановим историческое ограждение. <…> Для Севастополя это важнейший объект, открытия которого все очень ждут", - отметил он.

Развожаев напомнил, что на Историческом бульваре благодаря Министерству культуры РФ уже отреставрированы 15 объектов культурного наследия. При этом открытие крупнейшего из них - здания панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" - планируется уже в апреле 2026 года. Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана, этим занимается "Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря".

О памятниках Первой обороне Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. 13 сентября 1854 года началась осада Севастополя, которая продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек.

Через некоторое время после окончания войны на месте укреплений на берегу Южной бухты был разбит бульвар, который сейчас называют Историческим, а к 50-летию Первой обороны рядом с ним была создана панорама, размещенная в отдельном здании. После Великой Отечественной войны были отреставрированы памятники на Историческом бульваре.

Спустя примерно 70 лет, в 2018 году, его было решено реконструировать и вновь отреставрировать мемориальные объекты, однако работы не были выполнены в срок, подрядчик оказался недобросовестным, и с 2020 года объект ведет федеральный Единый заказчик в сфере строительства.