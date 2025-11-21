Чернышенко: у России появилось 13 исследовательских команд по ИИ

Вице-премьер напомнил, что в 2025 году прошел международный форсайт в сфере искусственного интеллекта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. 13 исследовательских команд по проблемам искусственного интеллекта сформировано в РФ в рамках соответствующего федерального проекта. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своей речи на открытии Дня науки в искусственном интеллекте на форуме AI Journey - ключевом мероприятии года по ИИ.

"В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" Минэкономразвития регулярно проводит отборы и конкурсы для ведущих исследовательских центров. По результатам честного отбора у нас появилось 13 исследовательских команд. Они входят в российскую элиту разработчиков и технологий искусственного интеллекта", - рассказал Чернышенко, его слова привели в пресс-службе вице-премьера.

Вице-премьер напомнил, что в 2025 году прошел международный форсайт в сфере искусственного интеллекта. Ученые из 36 стран целый год работали на 25 сессиях и определили 10 общепринятых направлений развития науки в области ИИ. Чернышенко отметил, что эти направления дают "фундамент, который позволит совершить прорывы, о которых еще никто в мире не знает".

"В этом году мы отбирали исследовательские центры третьей волны. Они полностью посвятили научную работу 10 направлениям форсайта. И впереди у нас еще четвертая волна, где мы тоже будем предоставлять гранты ученым", - сказал вице-премьер.

Чернышенко также отметил, что приоритетная задача - построить честную и открытую научную среду, и Россия готова работать совместно с теми, кто верит в развитие ИИ ради реального прогресса.

"У России свой путь. К нам присоединяются ученые. Это говорит о том, что они разделяют наши ценности. Исторически тысячи врачей из Азии, Африки, Ближнего Востока были обучены еще в СССР. Они учились у советских специалистов, перенимали методики, а затем улучшали национальные системы здравоохранения уже у себя на Родине. Россия во время пандемии оказала помощь почти 50 странам: высылала медикаменты, оборудование, своих врачей", - напомнил вице-премьер.