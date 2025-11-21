МВД перечислило основные мошеннические схемы на сайтах знакомств

Аферисты выманивают деньги жертв перспективами романа с известной личностью, поддельными билетами в театр, кражей аккаунтов iCloud и угрозами

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Киберполиция МВД России назвала пять популярных мошеннических схем на сайтах и в приложениях для знакомств.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ, одна из них - "звездный роман". "Создается образ известного или обеспеченного человека. После установления доверия жертву убеждают оплатить "таможню", "страховку" или другие вымышленные сборы. Затем подключаются псевдосотрудники служб, требующие деньги под угрозами "юридических последствий", - пояснили в киберполиции схему обмана.

Также на сайтах знакомств распространена схема обмана с билетами в театр на "первое свидание". Новый знакомый предлагает встретиться и присылает ссылку на поддельный сайт. Билеты якобы нужно оплатить заранее. После перевода средств событие оказывается вымышленным, а аккаунт собеседника - удаленным.

Кража и блокировка iCloud и других аккаунтов - еще одна распространенная схема. "Под видом помощи (распечатка билетов, перенос данных, восстановление телефона) жертву просят войти в чужой iCloud. Мошенник сразу включает Find My iPhone и блокирует устройство, требуя выкуп. Суть схемы - не техническая уязвимость, а социальная инженерия", - рассказали в УБК.

Еще одна схема связана с выманиванием геолокации у подростков и последующими угрозами. Так, мошенник знакомится в чатах и ботах для подростков, просит прислать геолокацию, а затем подключает "военнослужащего ВСУ" или "силовиков", которые требуют "выполнить задания". Подростка запугивают, манипулируют чувством вины и толкают на опасные действия: от передачи денег до поджогов и попыток терактов. "Выманивание интимных фотографий и последующий шантаж" также распространены на сайтах и в приложениях для знакомств.

"Значит ли это, что нужно раз и навсегда отказаться от такого способа знакомства? Нет, но важно понимать и разъяснять подросткам, что такие сервисы требуют повышенной осведомленности и критического отношения к новым контактам", - подытожили в УБК.