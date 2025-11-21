ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Комитет семей воинов отечества объединил 10 тыс. активистов

Глава комитета Юлия Белехова сообщила, что за три года КСВО обработал 570 тыс. самых разных обращений - от информационных до серьезных юридических
12:21

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. "Комитет семей воинов Отечества" (КСВО) за три года с момента создания объединил 10 тыс. активистов во всех 89 субъектах РФ. Об этом сообщила руководитель комитета Юлия Белехова на пресс-конференции в ТАСС по подведению итогов работы КСВО в третью годовщину со дня его создания.

"Что удалось за эти три года? 89 штабов, которые сегодня работают в каждом регионе РФ плюс Республика Абхазия. За это время это больше чем 10 тыс. активистов, которые постоянно сегодня работают на такой передовой тыла", - сказала Белехова.

Она сообщила, что за три года КСВО обработал 570 тыс. самых разных обращений - от информационных до серьезных юридических. "Мы рады, что этот поток [обращений] растет, потому что люди обращаются туда, где действительно помогают, где отвечают", - сказала руководитель организации, добавив, что активисты организации за время ее существования собрали и направили 62 тыс. тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Новороссию, а также в приграничные территории РФ.

"Комитет семей воинов Отечества" был создан 23 ноября 2022 года, о чем было объявлено на встрече президента РФ Владимира Путина с матерями военнослужащих 26 ноября. КСВО объединяет семьи воинов отечества и вовлекает их в совместную деятельность, занимается увековечиванием памяти героев, отдавших жизнь, защищая Отечество, осуществляет помощь вернувшимся участникам СВО и их семьям при адаптации в мирной жизни. Кроме того, комитет занимается развитием молодежного направления, развитием деятельности региональных штабов, привлекает ресурсы и партнеров для помощи участникам СВО и их семьям, ищет новые подходы по оказанию юридической, психологической и духовной помощи. 

