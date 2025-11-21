Абхазия может стать одной из площадок следующего марафона "Знание. Первые"

Глава просветительской организации Максим Древаль отметил, что в целом планируется выстраивать системную просветительскую работу с участием лекторов из России и Абхазии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Абхазия может стать одной из площадок следующего марафона "Знание. Первые", также планируется полноформатно запустить в республике проекты "Знание. Герои" и "Знание. Игра". Об этом в Telegram-канале сообщил глава просветительской организации Максим Древаль.

"Общество "Знание" подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством просвещения Республики Абхазия. У нас уже есть успешный опыт совместной работы, и теперь мы выходим на новый уровень. Сейчас прорабатываем возможность организации в Абхазии одной из площадок следующего марафона "Знание. Первые", а также полноформатно запустить проекты "Знание. Герои" и "Знание. Игра", - говорится в публикации.

Он отметил, что в целом организация планирует выстраивать системную просветительскую работу с участием лекторов из России и Абхазии. "Планируем уделить особое внимание темам Великой Отечественной войны, экологии, здорового образа жизни, профориентации и другим направлениям, важным для молодежи", - отметил он.

Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". Лекторами выступают государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, герои России, мастера культуры и искусства.