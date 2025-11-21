В Кузбассе создадут Ассоциацию модной индустрии и проведут креативный форум

КЕМЕРОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Ассоциацию модной индустрии создадут в Кемеровской области для объединения ведущих специалистов креативного сектора - моды, красоты и легкой промышленности. Также в регионе вновь проведут Форум креативных индустрий, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса.

"Платформа поможет находить партнеров, обмениваться опытом и реализовывать совместные проекты. Создание такой ассоциации - это возможность для специалистов модного и бьюти-бизнеса заявить о себе на масштабных мероприятиях. Уже в декабре планируем провести креативный форум, где участники ассоциации смогут представить свои коллекции", - приводятся в сообщении слова губернатора Кузбасса Ильи Середюка.

Ожидается, что сообщество объединит дизайнеров, производителей, стилистов, визажистов, парикмахеров, фотографов, образовательные платформы и ретейл-партнеров. Кроме этого, ассоциация будет создана для взаимодействия участников, продвижения инициатив, обмена опытом и поиска специалистов, разработки предложений по улучшению и других целей.

Идея о создании модного сообщества в регионе появилась в рамках Первого форума креативных индустрий, который прошел в мае 2025 года в Кемерове.