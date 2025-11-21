В Красноярске запустят услуги социальной няни для многодетных семей в 2026 году

КРАСНОЯРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Услуга социальной няни для многодетных семей Красноярска будет запущена в регионе в 2026 году. Об этом на пленарном заседании Красноярского демографического форума сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"С 1 февраля 2026 года в Красноярске будет запущена услуга социальной няни для многодетных семей. Это большое решение, мы два года к нему шли. Также очень важный вопрос сохранения репродуктивного здоровья населения. Поэтому еще одна новация в Красноярском крае. В 2026 году мы включим в наш календарь прививок прививки для ВПЧ (вирус папилломы человека; прививка предназначена для профилактики рака шейки матки - прим. ТАСС) для девочек подросткового возраста", - сказал Котюков на пленарном заседании форума.

Проект "Социальная няня" направлен на то, чтобы помогать семьям ухаживать за детьми.

По словам Котюкова, сегодня в регионе более 50 тыс. многодетных семей.

Красноярский демографический форум проходит 21 ноября при поддержке Минтруда России. Участие в нем принимают эксперты из разных регионов России. Основная тема обсуждения - демографическая политика России до 2036 года. В рамках форума прошла выставка от Красноярского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, где можно было проверить основные показатели организма.