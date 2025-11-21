Депутат Цунаева: поисковые работы в ЛНР и ДНР запланированы на 2026 год

Речь идет о тех районах, где боевые действия уже закончились, линия соприкосновений уже достаточно далеко, а местность разминирована, сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России"

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Проводить работы по поднятию останков советских солдат на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик планирует "Поисковое движение России" в 2026 году. Привлекать его членов к работе по поиску без вести пропавших участников СВО пока не будут, сообщила ТАСС ответственный секретарь движения, депутат ГД Елена Цунаева.

"Если говорить о поисковых работах по Второй мировой войне, то здесь у нас есть определенные планы, но озвучивать пока не буду, потому что <...> требует особого согласования с местными властями. Но наши поисковые отряды, особенно те, которые работают с регионами подшефными, выезжают, собирают информацию, наработки. Есть у нас активисты движения, в том числе, которые занимались поиском ранее. <...> "Поисковое движение России" в 2026 году планирует проводить работы по поиску останков участников Великой Отечественной", - сказала Цунаева.

Она отметила, что речь идет о тех районах ЛНР и ДНР, где боевые действия уже закончились, линия соприкосновений уже достаточно далеко, а местность разминирована. При этом вопрос участия членов "Поискового движения России" в работе по поиску без вести пропавших участников СВО пока прорабатывается.

"Безусловно, поисковики неравнодушны к тем, той информации, которую мы получаем о без вести пропавших участниках специальной военной операции, обладая колоссальным опытом и с учетом того, что участники движения, многие участвуют в специальной военной операции, мы предлагали Министерству обороны подумать над тем, каким образом использовать и наш ресурс. Но на данном этапе речь о привлечении гражданских в эти работы пока не стоит", - отметила Цунаева.

Она уточнила, что данный вопрос требует проработки с учетом не только согласования с Министерством обороны РФ, но и той работы, которую проводит Следственный комитет, с учетом режима, который установлен на территориях, комендантского часа и прочих нюансов. Поэтому сейчас о конкретных планах говорить рано, отметила депутат.

О "Поисковом движении России"

Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 45 тыс. поисковиков всех возрастов в составе более чем 1 500 поисковых отрядов.

Участники движения ведут поисковые работы по всей России, а также участвуют в международных экспедициях. Только в 2025 году поисковиками подняты останки 16 тыс. солдат и командиров Красной армии.

Помимо летних экспедиций, активисты движения работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, занимаются патриотическим воспитанием и реализуют просветительские проекты.