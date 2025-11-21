В правительстве ДНР опровергли информацию об отключении Донецка от отопления

Жителей призвали получать информацию только из официальных источников

МАРИУПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Распространяемая в социальных сетях информация об отключении теплоснабжения на территории Донецка является недостоверной, сообщается в Telegram-канале правительства ДНР.

"В социальных сетях распространяется недостоверная информация об отключении систем теплоснабжения в Донецке. Отключения систем теплоснабжения не будет", - заявили власти ДНР.

Правительство республики призвало получать информацию только из официальных источников.