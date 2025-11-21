Приговор осужденному за шпионаж в 1951 году японскому моряку отменили

Судебная коллегия по уголовным делам установила, что доказательства шпионской деятельности Хамасато Уичиро отсутствуют

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России отменил приговор японскому моряку Хамасато Уичиро, осужденному в 1951 году на 15 лет лишения свободы Особым совещанием при МГБ СССР по обвинению в шпионаже в пользу Японии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

В сообщении пресс-службы сказано, что судебной коллегией по уголовным делам было установлено отсутствие доказательств "шпионской деятельности Уичиро": мужчина "не передавал сведений", которые составляли государственную тайну, а также "не имел контактов с разведорганами Японии" и "в радиограммах сообщал только" об аварии и задержании судна. "Эти данные подтверждены показаниями экипажа", - добавили там.

Согласно обвинительному заключению, Уичиро работал радистом на шхуне и был завербован в качестве агента японской разведки, что дало ему возможность получать сведения о Советском Союзе. Верховный суд РФ пересмотрел это дело и не нашел признаков шпионажа.

В то же время материалы дела свидетельствуют о совершении Уичиро других преступлений. Он неоднократно незаконно пересекал границы СССР и без разрешения вел рыбный промысел в советских территориальных водах. Нарушения были "подтверждены рапортами пограничников", а также "актами осмотра судна" и показаниями свидетелей.

Верховный суд РФ переквалифицировал действия Уичиро со шпионажа на незаконное пересечение границы и незаконный рыбный промысел, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы.