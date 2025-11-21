В Пензенской области введут выплаты для получивших инвалидность бойцов СВО

Деньги должны начать выплачивать с 1 января 2026 года

ПЕНЗА, 21 ноября. /ТАСС/. Выплаты участникам СВО, которые получили инвалидность в результате военной травмы, введут в Пензенской области с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Прошу подготовить законопроект, который будет вынесен на декабрьскую сессию Законодательного собрания Пензенской области. Вводим единовременную выплату участникам СВО, получившим инвалидность вследствие военной травмы. Она составит 100 тысяч рублей для инвалидов I группы, 50 тысяч рублей - для II группы, 25 тысяч рублей - для III группы", - отметил глава региона Олег Мельниченко в ходе заседания правительства Пензенской области.

Он добавил, что все изменения в нормативно-правовую базу региона должны быть внесены до конца года, чтобы с 1 января 2026 года начать выплаты.