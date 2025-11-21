В СФ призвали распространить нормы безопасности кикшеринга на частные самокаты

На частных владельцев СИМ не действуют механизмы воздействия, которые работают уже для кикшеринговых компаний, отметил первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Требования, предъявляемые к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговых сервисов, в том числе технические стандарты, надо распространить на частных владельцев, поскольку они остаются вне поля регулирования. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"На частных владельцев [СИМ] не действуют механизмы воздействия, которые работают уже для кикшеринговых компаний. <…> Крупные операторы проката подписали соглашение о безопасности, ужесточили возрастные ограничения и ввели крупные штрафы за нарушения", - сказал сенатор на круглом столе комитета на тему "Законодательное регулирование использования средств индивидуальной мобильности в России: проблемы и перспективы".

Он считает, что "без распространения ключевых норм регулирования - идентификация, технические стандарты, эффективная ответственность - на частный сегмент все принимаемые меры будут полумерами, так как они игнорируют почти половину проблемы".

Частный владелец самоката, подчеркнул сенатор, находится вне поля регулирования. Шейкин отметил, что его СИМ может быть не ограничено по скорости на уровне 25 км/ч, владелец не проходит проверку возраста перед поездкой и не несет финансовых рисков от сервисов за нарушение ПДД.