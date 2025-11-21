В Махачкале из больницы выписали всех пациентов после массового отравления

Причиной инцидента стало нарушение санитарных норм в одном из объектов общественного питания

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Все пациенты, пострадавшие от кишечной инфекции в Махачкале, выписаны из стационара. Об этом сообщил омбудсмен Дагестана Запир Алхасов, который посетил инфекционную больницу города.

"С радостью сообщаю, что все 16 госпитализированных, включая 6 детей, уже выписаны домой", - сообщил Алхасов.

Он добавил, что все пациенты получили полный курс необходимого лечения и, после получения отрицательных результатов анализов, были выписаны домой.

Причиной инцидента стало нарушение санитарных норм в одном из объектов общественного питания Махачкалы.

"Будем выстраивать более тесное взаимодействие с управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан, чтобы усилить контроль за соблюдением санитарных норм в сфере общественного питания и не допустить повторения подобных случаев", - отметил Алхасов.