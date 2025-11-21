В Северной Осетии в 2026 году отремонтируют шесть детсадов

Ремонт также будет проведен в библиотеках города Ардон и Моздок, а также в районном Дворце культуры в селении Октябрьское

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 ноября. /ТАСС/. Шесть детских садов отремонтируют в Северной Осетии в 2026 году по нацпроекту, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Шесть детских садов отремонтируем в 2026 году благодаря активному участию Северной Осетии в национальном проекте "Семья". Параллельно продолжаем строить два детских сада на 120 мест каждый в районах республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, ремонт будет проведен в библиотеках города Ардон и Моздок, а также в районном Дворце культуры в селении Октябрьское.

"Благодаря федеральной поддержке у нас есть отличная возможность не только обновлять наши социальные объекты, но и приобретать для них современное оборудование. А это значит, что сотни детей по всей республике смогут учиться и заниматься в различных кружках и секциях в новых, комфортных условиях", - отметил Меняйло.