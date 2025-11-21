Транспорт мощностью выше 0,25 кВт намерены приравнять к мопеду

Минтранс подготовил изменения в ПДД, регулирующие движение СИМ на российских дорогах, которые по плану могут вступить в силу весной 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Транспортные средства мощностью 0,25 кВт планируется считать электросамокатом, а все что выше этого показателя - мопедом, сообщил и. о. заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.

По его словам, ведомство подготовило изменения в ПДД, регулирующие движение СИМ на российских дорогах, которые по плану могут вступить в силу весной 2026 года.

"Мы предполагаем, что будет разделение по мощности, скорее всего. То есть, соответственно, СИМ (средство индивидуальной мобильности - прим. ТАСС) - это будет до 0,25 кВт. То, что выше, это будет мопед. Пока вот в такой парадигме у нас написано изменение в правилах дорожного движения", - сказал он в ходе выступления в Совете Федерации.

В марте 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности, закрепленный в правилах дорожного движения.