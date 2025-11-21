МЧС предупредило москвичей о тумане с видимостью 200-700 м

В связи с непогодой водителям советуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым туманом с видимостью от 200 до 700 м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, вечером 21 ноября и в первой половине ночи 21-22 ноября в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой советуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений. "Будьте внимательны и осторожны", - призвали в главке.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили ТАСС, что на территории Москвы и Подмосковья введен желтый уровень погодной опасности в связи с ожидаемым предстоящим вечером и ночью туманом.