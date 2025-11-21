Уральский реабилитационный центр провел операции динамической коррекции сколиоза

Первыми пациентами стали четыре человека из Московской области и с Дальнего Востока

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр имени В. В. Тетюхина в Нижнем Тагиле Свердловской области провел первые операции с использованием инновационного российского метода - динамической коррекции идиопатического сколиоза. Сейчас специалисты центра займутся подготовкой списков пациентов в Уральском федеральном округе, нуждающихся в таких операциях, сообщил на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС главный врач центра, кандидат медицинских наук Сергей Амзаев.

"Сейчас мы бы хотели сконцентрироваться на первичной диагностике, на выявлении таких жителей как в Свердловской области, так и в УрФО, чтобы мы могли создать определенный пул пациентов, к которым бы доктора приезжали, помогали нам оперировать и обучали наших докторов для трансляции данного вида операций уже нашими докторами", - сказал он.

Первые операции были проведены для четырех человек из Московской области и с Дальнего Востока с привлечением специалистов Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова и Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова.

Как пояснил врач травматолог-ортопед, вертебролог Университетского клинического центра имени В. В. Виноградова, профессор, доктор медицинских наук Сергей Колесов, при лечении сколиоза этим методом используется специальный инструментарий, при котором сохраняется подвижность позвоночника, в отличие от традиционных, где обездвиживается его сегмент. Для этого применяются винты и гибкий корт из полимерного материала. И уже через шесть недель пациенты могут вернуться к полной физической нагрузке, добавил он.

Амзаев отметил, что методика особенно актуальна для молодых людей, которые чувствуют себя из-за болезни ограниченными в возможностях - не могут заниматься спортом, вести активную жизнь. "При проведении операции все эти ограничения снимаются", - сказал он.

По данным Колесова, уникальная технология разработана в России и нигде в мире еще широко не применяется. Большой интерес к разработке проявляют в странах СНГ, арабских странах, Индонезии, Юго-Восточной Азии, в странах Персидского залива. "По статистике, примерно на 150 млн населения в России имеется 250 тыс. таких пациентов, у кого искривление [позвоночника] превышает угол 30 градусов, то есть те, кто потенциально могут быть кандидатами на хирургическое лечение", - добавил он.

О центре

Российский ученый, доктор технических наук Владислав Тетюхин основал одно из главных медицинских учреждений области - Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле стоимостью 3,3 млрд руб. Центр, открытый в 2014 году, стал одним из самых современных и крупных в России. Тетюхин был автором 131 изобретения, более 100 научных публикаций, удостоен званиями лауреата Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, а также был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета и "За заслуги перед Отечеством".