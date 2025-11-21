Чичваркина и Шендеровича внесли в перечень экстремистов и террористов

В список также попали бывший депутат городского законодательного собрания Петербурга Максим Резник и экономист Сергей Алексашенко

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес предпринимателя Евгения Чичваркина и писателя Виктора Шендеровича (оба признаны в РФ иноагентами) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.

В список также попали бывший депутат городского законодательного собрания Петербурга Максим Резник и экономист, бывший замминистра финансов РФ Сергей Алексашенко (оба признаны иноагентами).

В октябре ФСБ России возбудила уголовное дело о создании террористического сообщества или участия в нем в отношении членов "Антивоенного комитета России", в который, в частности, входят Чичваркин, Шендерович, Резник и Алексашенко.