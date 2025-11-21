Минтранс: речь о необходимости прав у водителей СИМ сейчас не идет

При этом министерство поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Речь о необходимости наличия прав у водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) сейчас не идет, сообщил в Совете Федерации и.о. заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.

"Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности, в том числе и частных средств индивидуальный мобильности <…>. Пока речи о том, что они (водители СИМ - прим. ТАСС) должны иметь права, у нас нет", - сказал он.

По словам Чередниченко, Минтранс по согласованию с МВД в сентябре 2025 года внес изменения в дорожную карту по средствам индивидуальной мобильности, в которой заложено, что все СИМы, в том числе и кикшеринговые, и частные, должны быть зарегистрированы.

Он также добавил, что в перспективе предполагается начать обсуждение вопроса об увеличении минимального порога возраста, при котором допустимо будет пользование СИМ, с 14 до 16 лет.

"Дальше есть нюансы, которые, возможно, мы будем обсуждать. Это, возможно, непосредственно увеличение возраста передвижения, возможность передвижения по дорогам общего пользования водителем СИМ. То есть сейчас 14 лет <…>. Пока предполагается, что с 16 лет можно будет [передвигаться] по дорогам общего пользования", - отметил он.

Чередниченко уточнил, что в рекреационных зонах - парках и зонах отдыха - эти ограничения действовать не будут.

В марте 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности, закрепленный в правилах дорожного движения.