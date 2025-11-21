В России планируют вернуть удостоверение лектора общества "Знание"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Удостоверение лектора Российского общества "Знание" планируют вернуть в России. Об этом журналистам заявил глава просветительской организации Максим Древаль на финале всероссийского конкурса "Знание. Лектор".

"Мы планируем <…> вернуть удостоверения лектора Российского общества "Знание". В советские годы им по-настоящему гордились, он открывал дорогу на самые разные предприятия. Мы намерены вернуть удостоверению его былой статус и практическую силу. Удостоверение станет символом принадлежности к большому просветительскому сообществу", - сказал Древаль.

Он также убежден, что в ближайшие годы при поддержке партнеров наличие удостоверения откроет для лекторов двери музеев, выставок и культурных площадок по всей стране.

Древаль также рассказал, что конкурс "Знание. Лектор" стал одним из первых проектов для просветителей, который запустили после перезагрузки. "Считаю, что во многом именно он помог оказаться нам в текущей точке, где наше лекторское сообщество составляет уже более 32 тыс. просветителей и продолжает расширяться", - подчеркнул он.

Также для просветителей будет открыта система привилегий, где активность и вовлеченность лектора будут напрямую влиять на его место в рейтинге, открывая доступ к уникальным событиям в Центре знаний "Машук", встречам с выдающимися людьми, а также к специальным партнерским предложениям и новым возможностям для профессионального роста. "Чтобы сделать эту систему удобной, мы уже работаем над созданием личного кабинета лектора, внутри которого лектор сможет отслеживать свой прогресс и получать заслуженные привилегии", - сказал глава организации.