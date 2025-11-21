На Ставрополье откроют семь групп для присмотра за детьми студентов

Площадки появятся в профессиональных образовательных учреждениях края до конца 2027 года

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Семь групп кратковременного пребывания для детей из студенческих семей создадут в профессиональных образовательных учреждениях Ставрополья. Площадки будут открыты до конца 2027 года, следует из материалов, представленных министром образования региона Марией Смагиной на коллегии краевого министерства.

Группы создаются для присмотра за детьми в возрасте от года до трех лет. Первые площадки открылись на Ставрополье в 2025 году.

"Здесь находятся коллеги, у которых группы открыты - это и Невинномысский гуманитарно-технический институт, и Ставропольский государственный педагогический институт. Мы делали аналитику - свыше 300 студентов, которые имеют малышей, и они хотели приводить детей в группы кратковременного пребывания. Надеюсь, что федеральные университеты тоже подключатся к этой программе", - сказала Мария Смагина.

На Ставрополье реализуется комплекс мер повышения рождаемости, он включает шесть направлений. В их числе единовременные выплаты беременным студенткам, компенсация части стоимости обучения в вузе для одного ребенка из многодетной семьи, услуги присмотра за детьми в студенческих и многодетных семьях, пункты проката необходимых вещей для маленьких детей и другие.