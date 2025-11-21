В Москве автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана

По прогнозам синоптиков, вечером 21 ноября и в первой половине ночи 22 ноября в столице ожидается туман с видимостью 200-700 м

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Автомобилистов просят строго соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах Москвы при тумане. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, вечером 21 ноября и в первой половине ночи 22 ноября в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м. Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.