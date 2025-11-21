В Ростовской области на М-4 "Дон" перекрыли движение на Краснодар

Это случилось из-за горящей фуры

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта перекрыто в южном направлении на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области из-за возгорания грузовика. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"На 1 030-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло ДТП. В результате движение в южном направлении временно затруднено", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что объезд осуществляется по дороге через аэропорт Платов.

В ГУ МЧС по Ростовской области уточнили, что на трассе загорелась фура, огонь охватил 20 кв. м, погибших и пострадавших нет. Грузовик тушат шесть человек с помощью двух единиц техники.