Цивилева проверила работу Единого центра протезирования

Также статс-секретарь - заместитель министра обороны вручила государственные и ведомственные награды

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева по поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова проверила работу Единого центра протезирования на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Начальник кафедры физической и реабилитационной медицины академии Денис Ковлен доложил о деятельности центра, работающего с 1 января 2025 года. Он отметил, что в 2025 году центр координировал работу девяти филиалов ЦВМО и 17 региональных реабилитационно-образовательных центров с 44 протезно-ортопедическими предприятиями и клиническим центром "Вороновское" в Московской области. Ковлен на вопрос Цивилевой рассказал о работе кол-центра, который выполняет функцию двусторонней связи.

"Создавая Единый центр протезирования, мы исходили из интересов военнослужащих. Наша задача - грамотно организовать реабилитацию, протезирование, восполняющее утраченный функционал конечности. А кроме того, [было необходимо] исключить ненужную бюрократию, с которой мог столкнуться военнослужащий при наличии такого тяжелого ранения", - сказала Цивилева журналистам.

Затем Цивилева вручила государственные и ведомственные награды военнослужащим академии.

"Берегите себя, будьте здоровы. Ну и, конечно же, хочется пожелать, чтобы вы еще долгие годы служили на благо российского военного здравоохранения. Тем более, у нас большая задача - создавать военную медицину будущего, как сказал министр обороны РФ Андрей Белоусов", - обратилась она к военным медикам.

Также в ходе рабочей поездки Цивилева провела совещание с участием руководящего состава финансово-экономической службы МО РФ, представителями военно-социального центра, медицинскими специалистами, а также с представителями региональных властей по вопросам организации реабилитации военнослужащих и ветеранов СВО, реализации мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей и совершенствованию социальной и медицинской инфраструктуры Ленинградского военного округа.

О Едином центре протезирования

Как отмечали в Минобороны РФ, комплексная реабилитация является важным элементом системы медицинского обеспечения участников специальной военной операции, сопровождения военнослужащих, ставших инвалидами в результате боевых действий. Она включает медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование, а также психологическую, физическую, социальную и социокультурную, профессиональную реабилитацию.

В 2024 году была разработана новая система протезирования и реабилитации, целью которой является сокращение сроков протезирования, обеспечение единого стандарта качества во всех регионах, проведение протезирования военнослужащих максимально близко к местам проживания и прохождения военной службы.

В состав новой системы вошли центральные военно-медицинские организации, осуществляющие протезирование военнослужащих в сложных и атипичных случаях, и реабилитационно-образовательные центры, созданные на базе военно-медицинских организаций военных округов.

Координационным органом, объединяющим деятельность всех участников новой системы, стал Единый центр, сформированный на базе академии имени Кирова.