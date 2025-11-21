В КЧР сформируют добровольческое подразделение "Домбай"

В зоне СВО новое подразделение будет действовать в тесном взаимодействии с другими формированиями

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Добровольческое интернациональное подразделение "Домбай" сформируют в Карачаево-Черкесии, сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии "Единая Россия".

"В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошло совещание по вопросу формирования добровольческого интернационального подразделения "Домбай". <...> В декабре 2025 года бойцы роты "Домбай" отправятся в расположение бригады "Терек" для прохождения дальнейшей службы", - говорится в сообщении.

В зоне СВО новое подразделение будет действовать в тесном взаимодействии с другими формированиями, в частности, с подразделениям "Эрзи" и "Эльбрус", отметили пресс-службе.