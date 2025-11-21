В Смоленской области построили более 370 тыс. кв. м жилья в 2025 году

По словам главы региона, впервые за долгие годы строительство домов ведется сразу в 11 муниципальных образованиях

Редакция сайта ТАСС

Губернатор Смоленской области Василий Анохин (в центре) © Пресс-служба правительства Смоленской области

СМОЛЕНСК, 21 ноября. /ТАСС/. К 2030 году в Смоленской области намерены построить 2,6 млн кв. м жилья, по итогам этого года в регионе возведено свыше 370 тыс. кв. м. Жилые объекты впервые за долгие годы строятся сразу в 11 муниципалитетах региона, сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Более 370 тыс. квадратных метров жилья построено в регионе за 2025 год. До 2030 года нам предстоит построить 2,6 млн квадратных метров жилья. Работу ведем в рамках соглашения с Минстроем России о реализации регионального проекта "Жилье". Сегодня в стадии строительства находятся 93 многоквартирных дома общей площадью 467 тысяч квадратных метров", - рассказал Василий Анохин по итогам заседания областного правительства.

По словам главы региона, впервые за долгие годы строительство домов ведется сразу в 11 муниципальных образованиях, в настоящий момент рассматриваются площадки под застройку еще в пяти округах. Благодаря вовлечению новых территорий градостроительный потенциал области увеличился почти вдвое - до 1,1 млн кв. м.

"Заботимся о детях-сиротах, студентах-целевиках, работниках предприятий и учреждений муниципалитетов. В 2026-2027 годах планируем приобрести для них более 540 квартир в новостройках. Это свыше 430 квартир для детей-сирот, более 80 - для переселения из аварийного жилья, порядка 20 - для медиков-целевиков. Также в следующем году приобретем 14 квартир и построим 30 коттеджей для работников АПК и социальной сферы", - сообщил губернатор.