В Челябинской области открыли новую площадку по выпуску спецтехники

Проект инициирован предприятием "Уральский завод спецтехники"

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Новую производственную площадку по выпуску автотранспортной спецтехники и комплектующих Уральского завода подъемных механизмов АНТ, открыли в Миассе Челябинской области. В трех цехах площадки планируется ежегодно выпускать 40 единиц фургонной техники и нефтепромысловой техники и 800 гидроцилиндров различного назначения, сообщили в правительстве региона.

"В Миассе состоялось торжественное открытие новой производственной площадки по выпуску автотранспортной спецтехники и комплектующих Уральского завода подъемных механизмов АНТ. Дали старт ее работе губернатор Челябинской области Алексей Текслер и учредитель ООО "УЗПМ АНТ", президент компании ООО "УЗСТ" Николай Антонов.<…> Планируется ежегодно выпускать 40 единиц фургонной техники, 40 единиц нефтепромысловой техники и 800 гидроцилиндров различного назначения. Эта продукция полностью соответствует современным требованиям надежности и безопасности эксплуатации", - говорится в сообщении.

Текслер осмотрел новый производственный комплекс, состоящий из трех цехов: нефтепромысловой техники, фургонной техники и производства новой продукции - это гидроцилиндры, продукция, которого является импортозамещающей. "Я много раз бывал на Уральском заводе спецтехники и вижу, как он развивается. Помню, как был здесь, когда все еще находилось на нулевом цикле строительства, и сегодня очень приятно видеть готовое производство, которое фактически вдвое увеличивает возможности предприятия. Здесь будет выпускаться совершенно новая продукция. <…> Это импортозамещение - именно та задача, которую руководство страны ставит перед нами как перед промышленным регионом", - приводят в сообщении слова Текслера.

Проект инициирован предприятием "Уральский завод спецтехники", исполнителем выступил "Уральский завод подъемных механизмов АНТ".

Уральский завод спецтехники работает с 2006 года, выпуская более 300 моделей спецтехники для любых климатических зон и ландшафтов России, а также экспортирует свою продукцию в государства дальнего и ближнего зарубежья. В 2021 году в составе предприятия был открыт Уральский завод подъемных механизмов АНТ, специализирующийся на производстве крано-манипуляторных установок (КМУ), гидроцилиндров, вакуумных, плунжерных и поршневых насосов, а также рукавов высокого давления. Особое внимание уделяется надежности, безопасности и адаптации продукции под широкие температурные диапазоны от плюс 40 до минус 40 градусов.