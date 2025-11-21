Сотрудники информагентств Африки посетили СПбГУ

Гости узнали о работе вуза с их странами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Журналисты из 10 африканских информационных агентств в рамках пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы" посетили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и узнали о связях вуза с Африкой, передает корреспондент ТАСС.

Для африканских гостей представители университета провели презентацию в уникальном зале, в котором сохранился интерьер 18-го века. В ходе презентации руководитель пресс-службы вуза Яна Сандрачук сообщила, что всего в вузе обучаются более 27 тыс. человек, в их числе свыше 4,5 тыс. иностранцев. Как отметила представитель университета, вуз окончил, в частности, министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакосо. Отдельно Сандрачук указала, что СПбГУ организовал в текущем году молодежный фестиваль "Африка в Санкт-Петербурге".

По словам руководителя Центра языкового тестирования СПбГУ Андрея Лесина, "русский язык может стать неким мостом" для налаживания сотрудничества со странами континента. Он пояснил, что Университет проводит в Африке вебинары, олимпиады и курсы по русскому языку, организует дистанционное обучение. Центр насчитывает более 2 тыс. слушателей из Алжира, Буркина-Фасо, Египта, Сенегала, всего - из 12 стран.

В структуре университета также действуют Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, которые предоставляют свои услуги в девяти странах Африки, в том числе в Замбии, Ботсване, ЮАР и ЦАР. Число слушателей в Африке в 2025 году составило 2 173 человека. Также журналистам рассказали о том, какие африканские языки преподаются в университете. Студентам предлагают возможность изучать языки бамана, бамбара и хауса, распространенные в Гвинее, Мали и Нигерии, суахили - язык Кении и Танзании, а также язык Эфиопии - амхарский.

Представители африканских информагентств задавали вопросы о том, планирует ли вуз противостоять распространению английского языка в Африке, а также о возможностях изучения русского языка и о предложениях в сфере онлайн-образования.

По завершении презентации для африканских гостей сотрудники вуза проверки экскурсию по зданию университета, рассказали о его истории и показали экспозицию в Музее-архиве Д.И. Менделеева.

О пресс-туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и власти.