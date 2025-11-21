Среди финалистов конкурса "Знание. Лектор" много участников СВО

Глава просветительской организации Максим Древаль отметил, что участники спецоперации являются незаменимыми наставниками и примером для подрастающего поколения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Большое количество участников специальной военной операции (СВО) стали финалистами всероссийского конкурса "Знание. Лектор". Об этом на торжественной церемонии награждения победителей конкурса заявил глава просветительской организации Максим Древаль.

Торжественная церемония проходит в Московском дворце пионеров. Мероприятие объединило финалистов из 83 регионов России.

"Среди финалистов [конкурса], и я очень этому рад, и горжусь этим, большое количество участников специальной военной операции. Наши защитники, вернувшись с фронта, продолжают служить - только уже на фронте информационном. И знаете, это особый вид наставника", - сказал Древаль. Он отметил, что участники СВО являются незаменимыми наставниками и примером для подрастающего поколения.

В целом, отметил Древаль, среди участников конкурса много лекторов, которые уже добились успеха в профессиональной деятельности.

"Это видные государственные деятели, видные ученые, инженеры, бизнесмены. Вы знаете, это значит, что мы с вами каждый год повышаем престиж просветительской деятельности. Сегодня он стал настолько высок, что даже достигнув больших успехов в своей сфере, ты все равно стремишься стать просветителем", - подчеркнул Древаль.

"Знание. Лектор" - конкурс, позволяющий выявлять талантливых просветителей и создавать возможности для их профессионального роста. За пять лет в нем приняли участие 62 тыс. человек из 89 регионов России, конкурсантами проведено свыше 17 тыс. лекций.