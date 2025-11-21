В Ставропольском крае классы туризма набрали 700 учеников в 2025 году

Также в регионе появился специализированный дорожный класс

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Набор в классы туризма, которые открылись в школах Ставрополья в 2025 году, составил 700 человек. В регионе также появился специализированный дорожный класс, следует из данных, представленных министром образования края Марией Смагиной на коллегии краевого министра.

Специализированные классы открылись в 48 школах Ставропольского края. Цель - познакомить детей с профессиями в сфере туризма и вызвать интерес к работе в этой отрасли. "Сейчас мы открыли в школах классы туризма. Представители отрасли туризма, профильного регионального министерства регулярно сообщают о дефиците кадров в этой сфере", - сказала на коллегии Смагина.

С 2024 года в регионе также открывают специализированные агроклассы, первых учеников приняли девять профильных классов. В 2025 году в крае открыли еще 117 агроклассов в 60 школах, они объединили более 2,1 тыс. школьников. С 1 сентября 2025 года в школе города Железноводска также начал работу специализированный класс дорожников.

"Мы не просто так открываем агроклассы, психолого-педагогические классы, дорожный класс. Если это делается без особой включенности, вряд ли это даст результат. Должны в этих дополнительных занятиях принимать участие те, кто горит этой отраслью. Тогда это будет работать", - отметила Смагина.