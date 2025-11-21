Россиянин вошел в число победителей конкурса "100 идей для СНГ"

Лучшими признали 12 проектов

АСТАНА, 21 ноября. /ТАСС/. Россиянин Федор Маслов вошел в число победителей конкурса "100 идей для СНГ". Церемония награждения прошла в Астане, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры и информации Казахстана.

Маслов предложил проект по комплексному развитию сельских территорий. В перечне победителей также участники из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Лучшими признали 12 проектов.

"Всего было представлено 50 работ из 8 стран Содружества по 5 номинациям: "IT сфера", "Медицина и здравоохранение", "Образование", "Рациональное природопользование", "Социальная сфера", - добавили в министерстве.

Проект "100 идей для СНГ" реализуется с 2014 года для активизации инновационной деятельности молодежи государств - участников СНГ, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития членов Содружества. Проект состоит из двух этапов: национального и международного.